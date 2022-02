Milano, dal Castello ai parchi: tutti gli interventi dopo il vento forte Milano, dal Castello ai parchi: tutti gli interventi dopo il vento forte

Attualità mercoledì 09 febbraio 2022 ore 11:44

Luci spente contro il caro bollette

Piazza Risorgimento illuminata

Per mezz'ora, dopo il crepuscolo, una piazza rimarrà al buio in segno di protesta verso la stangata su famiglie e imprese per i costi di gas e luce

QUARRATA — Piazza Risorgimento a luci spente contro il caro bollette: accade domani sera dalle 20 alle 20,30 e con l'iniziativa il Comune di Quarrata aderisce all'iniziativa di protesta lanciata dall'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) contro i rincari e per chiedere al governo misure urgenti per evitare la stangata su famiglie, imprese ed enti locali. Il sindaco di Quarrata Marco Mazzanti ha deciso di aderire spegnendo per mezz’ora tutte le luci di piazza Risorgimento, la piazza principale della città. Obiettivo: ottenere provvedimenti che mettano al riparo cittadini e attività dalla prevista impennata dei costi energetici. "Dopo due anni di pandemia, che oltre ad aver minacciato la salute pubblica ha anche inciso negativamente sull’economia di famiglie ed imprese, dopo l’innalzamento generale dei prezzi dei generi di consumo e dei carburanti, i cittadini non possono sopportare anche una stangata sulle bollette – commenta il Mazzanti -, senza contare che l’innalzamento del costo dell’energia inciderebbe anche sui bilanci degli enti locali".