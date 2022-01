Da Polo Tecnologico a teatro, è la rigenerazione

Sono stati ammessi e finanziati i progetti presentati dall'amministrazione comunale per la creazione di spazi culturali e per il campo sussidiario

QUARRATA — La parziale trasformazione in teatro del Polo Tecnologico e la riqualificazione del campo sussidiario dello stadio Raciti con nuovi spogliatoi e manto sintetico per il calcio a 11: sono stati ammessi e finanziati i due progetti presentati dal Comune di Quarrata alla linea di finanziamento approvata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 21 Gennaio 2021, per l’assegnazione di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana.

In totale ammontano a 5 milioni di euro le risorse che arriveranno a Quarrata con i fondi del governo ora confluiti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Nel dettaglio, all’impianto sussidiario dello stadio Raciti si prevedono l’ampliamento delle dimensioni del campo da gioco, la realizzazione di un manto in erba sintetica, l’efficientamento dell'illuminazione e il rifacimento della recinzione perimetrale. Sarà inoltre realizzato un blocco autonomo di spogliatoi e di servizi annessi, così da consentire l’attività sportiva ed agonistica presso il campo sportivo sussidiario, anche in maniera indipendente da quella dello stadio. La stima economica dell’intervento è di 2.450.000 euro, di cui 2.300.000 sono finanziamenti nazionali.

Il secondo progetto riguarda il Polo Tecnologico Libero Grassi e prevede la sua parziale trasformazione in uno spazio culturale per cinema e teatro ed in altri locali sempre destinati ad attività culturali. Nello specifico, si prevede di intervenire sulle sale Zampini e Vangucci e sugli spazi adiacenti, compresi quelli attualmente occupati dal Suap e dall’ufficio del Commercio, per ricavarci una sala teatrale, cinematografica e per convegni da 217 posti a sedere, dotata di camerini e servizi igienici. Nel progetto di fattibilità è inoltre prevista la realizzazione di un’ulteriore sala per convegni o attività culturali al primo piano, con capienza di 128 posti a sedere.

L’ingresso al cinema teatro, da parte del pubblico, sarà da via Lenzi, nel punto in cui ora vi è l’ingresso del Suap: qui le persone saranno accolte da un ampio foyer con biglietteria. Ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche è prevista la realizzazione di un ascensore a servizio dei due piani sul lato che affaccia su via Trieste. Dovrà essere previsto un impianto elettrico e meccanico completamente nuovo e indipendente dai locali che ospitano gli uffici comunali dell’area tecnica, sui quali non è previsto alcun intervento.

Si andrà ad eseguire anche un intervento relativo all’acustica degli spazi culturali. Sotto il profilo strutturale, non saranno previsti ampliamenti della volumetria. L’opera ha un costo complessivo di 2.880.000 euro, di cui 2.700.000 finanziati con risorse nazionali.

“Questi due progetti - spiega il sindaco di Quarrata Marco Mazzanti - rappresentano una delle principali eredità che questa amministrazione lascerà alla nostra città e sono molto orgoglioso di poterli pubblicamente presentare. Anche per l'ingente quantità di risorse che saranno destinate a Quarrata giudico questo risultato come estremamente positivo, per il presente e soprattutto per il futuro di Quarrata”.