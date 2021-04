Il metano non dà una mano alla circolazione

I lavori di scavo per l'allaccio alla rete del gas portano fino a domani compreso modifiche al transito dei veicoli, salvo quelli di emergenza

PISTOIA — In occasione dei lavori di scavo effettuati da Toscana Energia per un nuovo allaccio alla rete del gas metano, fino a mercoledì 28 aprile sono previste modifiche alla circolazione in via Vecchia Fiorentina, nel tratto tra via Maggiatica e via Vergine dei Mei.

Nel tratto interessato dall'intervento, fino a mercoledì 28 aprile sarà vietato il transito a tutti i veicoli. Sul posto, fa sapere l'amministrazione comunale, è presente la segnaletica di preavviso.

Rimane consentito il transito ai mezzi di soccorso e di emergenza. Il percorso alternativo è individuato attraverso via Montalbano - strada provinciale 9 - via Vergine dei Mei e viceversa.