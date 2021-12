Un piccolo Paese come la Lituania non può dare noia al gigante cinese Un piccolo Paese come la Lituania non può dare noia al gigante cinese

Attualità venerdì 17 dicembre 2021 ore 17:55

In Provincia di Pistoia 113 nuovi casi

I nuovi contagiati dal coronavirus sono residenti in maggioranza nel capoluogo ma ci sono positivi anche in Valdinievole e in montagna

PISTOIA — Nelle ultime 24 ore sono emersi 113 nuovi positivi al coronavirus in provincia di Pistoia, ieri i casi erano stati 132. Questa la provenienza dei nuovi contagiati, Comune per Comune: - zona pistoiese: Agliana 2, Montale 2, Pistoia 29, Quarrata 9 - Valdinievole: Buggiano 4, Chiesina Uzzanese 8, Lamporecchio 1, Larciano 5, Marliana 2, Massa e Cozzile 1, Monsummano Terme 9, Montecatini Terme 5, Pescia 10, Pieve a Nievole 3, Ponte Buggianese 5, Serravalle Pistoiese 5, Uzzano 9 - montagna: San Marcello Piteglio 4