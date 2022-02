La storia della Pistoiese nel libro digitale

Un secolo di storia, imprese sul campo, inni: tutto quanto fa calcio in arancione, tra cronaca e curiosità, è adesso in un e-book

PISTOIA — Un secolo di storia tra cronaca e curiosità, imprese sul campo, inni e tifosi: tutto quanto fa calcio in arancione è adesso un e-book, un libro digitale realizzato dal giornalista Stefano Baccelli e intitolato "La Pistoiese secondo noi".

Il volume verrà presentato sabato 5 Febbraio alle 10 nella sala Maggiore del palazzo comunale alla presenza dell'autore in un incontro introdotto da Maria Lorello e coordinato da Giacomo Signorini. Sarà ripercorsa la storia dell'Olandesina, dalla sua nascita ai giorni nostri attraverso un racconto intervallato dalle video interviste inedite ai protagonisti: calciatori, dirigenti, allenatori, giornalisti, tifosi in una serie di testimonianze che ripercorrono 100 anni di vita vissuta e di ricordi colorati di arancione.

All’incontro saranno presenti molti ex arancioni di tutti i tempi, fra cui i capitani Andrea Bellini e Sergio Borgo e i campioni che hanno disputato la serie A con la maglia della Pistoiese, come Andrea Agostinelli e Fabrizio Berni. Saranno ospiti dell’appuntamento anche i nuovi e i vecchi proprietari della U.s. Pistoiese 1921, rappresentati da Marco Ferrari e Alessandro Gammieri, e lo storico main sport Vannino Vannucci.