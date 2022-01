I lavori per il metano prolungano i divieti

Va avanti sino ai primi di Febbraio lo stop al transito e alla sosta, salvo mezzi di soccorso, nel tratto stradale dove si scava per la rete del gas

PISTOIA — Non più solo fino al 31 Gennaio come previsto nei giorni scorsi. I divieti di transito e di sosta dei veicoli in via di Saturnana 79 dove si realizzano lavori di scavo per l'estensione della rete del gas metano proseguono fino al 4 Febbraio.

Lo fa sapere il Comune di Pistoia avvisando che comunque sul posto è presente la segnaletica di preavviso.

Compatibilmente allo svolgimento dell'intervento, dovrà comunque essere consentito l’accesso ai mezzi di soccorso, di emergenza e a quelli dei residenti della zona nei tratti non interessati dai lavori.