Strada chiusa al traffico si lavora a una facciata

Scuola, Bianchi: «Vaccino obbligatorio per la tutela di tutti»

Iniziano i lavori di manutenzione a un edificio destinati a proseguire per tre settimane. Potranno passare solo i mezzi di soccorso

PISTOIA — Transito vietato da oggi in via Santa, dove per effettuare lavori di manutenzione ordinaria alla facciata di un edificio verrà installato un ponteggio mobile che impegnerà parte della sede stradale.

Il divieto di passaggio per le auto e gli altri veicoli inizia oggi lunedì 17 Gennaio e prosegue sino al 5 Febbraio e i lavori si svolgono all'altezza del numero civico 4.

Compatibilmente allo svolgimento dell'intervento, dovrà comunque essere consentito l’accesso ai mezzi di soccorso, di emergenza e quelli dei residenti della zona, mediante la restituzione temporanea del doppio senso di circolazione nei tratti non interessati dai lavori.