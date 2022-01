A 80 anni provoca un incidente e tira dritto

Quirinale, Letta: «Dobbiamo chiuderci in una stanza a pane e acqua per la soluzione»

La polizia municipale ha ritrovato l'auto parcheggiata in garage. L'anziano, interpellato, ha confessato l'accaduto e mostrato lui stesso la vettura

PISTOIA — Ha provocato un incidente, senza feriti, e ha tirato dritto. È accaduto lunedì pomeriggio in via Pratese, e sul posto è intervenuta la pattuglia dei motociclisti della polizia municipale.

I testimoni hanno consentito di risalire alla targa del veicolo che si era allontanato dopo il sinistro: il mezzo era intestato a una società. Da accertamenti si è potuti risalire anche al potenziale conducente, un uomo di 80 anni.

Una volta rintracciato, l'anziano signore ha confessato l'accaduto e mostrato lui stesso il veicolo, nel frattempo era stato ricoverato in garage. All’uomo è stata contestata una sanzione pari a circa 350 euro per aver causato l’incidente e per l’allontanamento in assenza di feriti e la decurtazione di 4 punti dalla patente.