A Pracchia e Cireglio apre l'ambulatorio

Garantite anche le somministrazioni vaccinali contro influenza e Covid-19. Le attività svolte dai medici della Asl

PISTOIA — Saranno garantite dai medici della Ausl Toscana centro le attività riguardanti la ripetizione delle ricette e le somministrazioni vaccinali contro l’influenza e il Covid-19 negli Ambulatori di Cireglio e Pracchia. La Asl ha già organizzato le sedute a partire dalla settimana in corso.

Per la ripetizione delle ricette l’Ambulatorio sarà aperto nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9 alle 10,30 a Cireglio e dalle 11 alle 12 a Pracchia. L’attività inizierà già da questo venerdì 12 novembre.

Sempre in loco sarà garantita dai medici dell’Azienda Sanitaria l’attività vaccinale riguardante le campagne di prevenzione in corso, quella antinfluenzale e contro il coronavirus.

L’Azienda contestualmente sta procedendo in ogni direzione possibile nella ricerca di un Medico di Famiglia che garantisca lo svolgimento dell’attività ambulatoriale nelle località montane, sia attraverso la graduatoria in corso di predisposizione per l’incarico a tempo indeterminato, sia cercando possibili candidati tra tutti i medici abilitati e con età inferiore a 70 anni, disponibili per un incarico a tempo determinato.

L’Azienda ribadisce che nell’ambito di Pistoia è comunque presente un numero sufficiente di Medici di Famiglia per accogliere nuovi assistiti e che quindi ogni cittadino è in condizione di usufruire di assistenza di base. Si ribadisce infine che non è prerogativa contrattualmente assegnata alla Asl la decisione in merito alla localizzazione delle attività ambulatoriali della medicina generale.