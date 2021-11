Ancora potature ma strade aperte il fine settimana

Prende il via venerdì il secondo lotto di lavori sulle alberature. In zona via Sestini si preparano chiusure e deviazioni ma non il sabato e domenica

PISTOIA — Da venerdì 12 Novembre prenderà il via il secondo lotto dei lavori di potatura degli alberi di via Sestini nel tratto che va dalla rotatoria di via Capitini fino all'altezza delle rampe della Tangenziale est (che resteranno libere alla circolazione per chi proviene da Montale). L'intervento, tempo permettendo, dovrebbe concludersi mercoledì 17 Novembre e comporterà chiusure e deviazioni nella zona con riapertura della viabilità in occasione del fine settimana.

Intanto a breve terminerà la prima parte degli interventi (nel tratto da via Tripoli alla rotonda di via Capitini) di potatura delle chiome dei tigli presenti lungo via Sestini, lavori necessari per la sicurezza e la tutela dell'incolumità pubblica ma anche per migliorare l'aspetto delle piante e il loro stato di salute.

Il tratto di via Sestini interessato dai lavori resterà chiuso dal 12 al 17 Novembre dalle ore 8,30 alle ore 16. Sabato 13 e domenica 14 Novembre, invece,sarà riaperto alla circolazione. Una volta terminati gli interventi del secondo lotto, la potatura interesserà il terzo tratto (dalla Tangenziale est fino all'altezza del centro commerciale Panorama) ma solo per pochi giorni.

Saranno adottate alcune modifiche alla viabilità. In via Sestini (tratto dall'intersezione a rotatoria con via Pascoli e via Capitini e le rampe della Tangenziale est escluse) dalle ore 8,30 alle 16 saranno in vigore il divieto di transito e di sosta.

In via dell'Amicizia (tratto tra il numero civico 5 e l'intersezione con via di Bigiano e Castel dei Bovani) sarà istituito temporaneamente il senso unico di circolazione nella sola direzione est – ovest, cioè da Candeglia a Pistoia.

Compatibilmente all’esecuzione dell'intervento, sottolinea il Comune di Pistoia in una nota, dovrà comunque essere consentita la circolazione ai mezzi di soccorso e di emergenza nei tratti non interessati dai lavori.Il traffico che proviene da est sarà deviato sulla Tangenziale est quello che proviene da ovest potrà proseguire in via Capitini (zona Fornaci) e Tangenziale est.

E vediamo i percorsi alternativi suggeriti. Chi proviene da Candeglia per andare verso Montale, arrivato al semaforo di viale Antonelli, dovrà prendere la Tangenziale est. Per chi da Candeglia deve andare in città non cambia niente. E' possibile proseguire nelle vie Sant'Alessio, dell'Amicizia e poi via di Bigiano oppure via Antonelli, via Castel de' Guidi, via La Pira per poi immettersi in via Sestini.

Chi dalla città deve raggiungere Candeglia potrà continuare a farlo lungo via Antonelli. Chi da Montale deve andare verso Candeglia è necessario che si immetta sulla Tangenziale est. Chi da Montale vuole proseguire in città può continuare il suo percorso sulla Tangenziale est per andare verso via Fermi oppure alla rotonda di via Toscana.

Chi proviene dalla zona di via Clemente IX e via Marini per proseguire verso Montale può percorrere viale Italia, viale Matteotti, viale Arcadia e via Fermi e prendere poi la Tangenziale oppure può arrivare al semaforo di via Antonelli e da qui prendere la Tangenziale est.