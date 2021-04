Mascherine anti Covid, torna la distribuzione

Riapre i battenti il gazebo in piazza Oplà per consentire a tutti, grazie all'aiuto dei volontari, di ritirare i dispositivi di protezione gratuiti

PISTOIA — Torna la distribuzione di mascherine chirurgiche anti Covid-19 e riapre i battenti il gazebo in piazza Oplà dove, grazie anche all'aiuto dei volontari, i cittadini potranno ritirare i dispositivi di protezione gratuiti. Sabato 3 aprile, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19, il via alla nuova tornata di distribuzione gratuita, che avverrà anche lunedì 5 aprile esclusivamente nel pomeriggio, dalle 15 alle 19 indicativamente, poiché l'orario di chiusura potrebbe variare in caso di esaurimento delle scorte a disposizione.

Le modalità di ritiro sono quelle già adottate precedentemente: è necessario presentare la tessera sanitaria oppure il codice fiscale, con la possibilità di ritirare le mascherine anche per altre persone presentando il codice fiscale degli interessati. È possibile ritirarne fino a cinque a persone (o codice fiscale o tessera sanitaria). Per chi non può muoversi e non ha nessuno a cui delegare il ritiro, è sempre attiva la mail mascherine@comune.pistoia.it a cui può essere inoltrata richiesta.

Come avviene ormai da un anno, anche la distribuzione organizzata dal Comune di Pistoia nelle giornate di sabato e lunedì è resa possibile dalla disponibilità e dall’impegno delle associazioni di volontariato che hanno aderito all’iniziativa oltre che delle proloco cittadine. Dall’inizio della pandemia, l’amministrazione comunale ha distribuito oltre 800mila mascherine ricevute sia dalla Regione Toscana che attraverso alcune donazioni private.