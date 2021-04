Lavoro e occupazione, tutti al tavolo

Politica e sindacati a confronto nell'iniziativa attivata dalla segreteria provinciale del Pd per programmare il rilancio possibile dello sviluppo

PISTOIA — Futuro del polo industriale di Hitachi, rilancio delle economie di territorio, condizioni di lavoro e occupazione: tutto al centro del tavolo a cui la segreteria provinciale del Pd pistoiese ha radunato la politica e i sindacati. Col segretario Pier Luigi Galligani e la responsabile provinciale al lavoro Simona Querci hanno preso parte al confronto il segretario generale Cgil Daniele Gioffredi col collega Fiom Paolo Mattii per i metalmeccanici, la segretaria Cisl Alessandra Biagini coi rappresentanti dei metalmeccanici Alessandro Beccastrini per il livello regionale e Yuri Citera per la Fim pistoiese, e Ruggero Latiti e Simona Gigetti in rappresentanza del sindacato Uil. Erano presenti, inoltre, i consiglieri regionali Federica Fratoni e Marco Niccolai del Pd.

"Al centro del confronto le prospettive a livello locale, gli strumenti e le idee per favorire la crescita e l’occupazione. Gli interlocutori - spiega una nota del Pd - hanno concordato sulla centralità per il territorio dello stabilimento Hitachi di Pistoia e del settore ferroviario, eccellenze a livello nazionale, che meritano impegno e piani puntali".

“Si è trattato di un momento di ascolto e approfondimento molto proficuo - conferma Galligani - dobbiamo farci trovare pronti per la ripartenza con al primo posto il lavoro, la crescita locale e lo sviluppo. Il Partito Democratico ha proposte concrete, che intendiamo mettere in campo grazie a un rapporto diretto coi lavoratori e con le forze sindacali. Quello di ieri è stato il primo incontro: ne seguiranno altri, grazie ai quali saremo in grado di presentare una piattaforma programmatica e obiettivi precisi. Le risorse del Recovery Fund dovranno essere utilizzate per rendere il territorio pistoiese più forte e competitivo”.

La delegata al lavoro nella segreteria provinciale Pd, Simona Querci, aggiunge: “Hitachi è una realtà strategica per il nostro territorio. L’interlocuzione con le organizzazioni sindacali è un’esigenza per mantenere vivo il dialogo con le forze produttive e con l’intero settore. Siamo chiamati a un grande impegno per sostenere queste realtà, collocando con decisione il Partito Democratico dalla parte del lavoro”.