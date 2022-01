Lavori alle fogne, giornate di disagi sulle strade

È Publiacqua a effettuare gli scavi per poter sistemare la rete fognaria. Fino al 4 Febbraio scattano quindi limitazioni a transito e sosta. Ecco dove

PISTOIA — In via Bonellina e via del Fiume proseguono i lavori di scavo eseguiti da Publiacqua per la sistemazione della rete fognaria. Sono in vigore, quindi, alcune limitazioni al transito e alla sosta per consentire il regolare svolgimento degli interventi.

Fino al 4 Febbraio, nel tratto laterale di via Bonellina dal civico 303 a via del Fiume, sono vietati il transito e la sosta, con rimozione forzata. Sarà comunque consentito l’accesso ai mezzi di soccorso e di emergenza e ai residenti della zona, mediante la restituzione temporanea del doppio senso di circolazione nei tratti non interessati dai lavori.

In via del Fiume, in prossimità del civico 23, è istituto il divieto di sosta con rimozione forzata e il traffico veicolare è parzialmente deviato sulla porzione della carreggiata non interessata dai lavori, con il senso unico alternato regolato a vista. Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.