La nuova carica dei giudici popolari

Il Comune aggiorna l'albo delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado

PISTOIA — Aspiranti giudici popolari, avanti c'è posto. E' stato pubblicato un avviso per l'aggiornamento dell'albo dei giudici popolari. I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Pistoia che siano in possesso dei requisiti possono presentare domanda di iscrizione negli elenchi, distinti in Giudici Popolari di Corte d’Assise e Giudici Popolari di Corte d’Assise d’Appello. La domanda andrà presentata entro il 31 luglio 2021 utilizzando il modulo presente sul sito istituzionale del Comune.

Ed ecco i requisiti per ottenere l’iscrizione agli albi. Per diventare giudice popolare di corte d'assise bisogna essere in possesso di residenza anagrafica nel comune, cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici, età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65, titolo di studio di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo.

Per essere invece iscritti all'albo dei giudici popolari di corte di assise di appello si devono possedere tutte le caratteristiche di cui sopra ad eccezione del titolo di studio che deve essere di scuola media superiore di secondo grado di qualsiasi tipo. Non possono ottenere l’iscrizione agli Albi i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario, gli appartenenti a Forze Armate dello Stato e a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio, né i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine o congregazione.

Ladomanda può essere inviata tramite email all’indirizzo ufficioelettorale@comune.pistoia.it, tramite pec a comune.pistoia@postacert.toscana.it, via fax al numero 0573/371876 oppure consegnata a mano (prendendo appuntamento ai numeri 0573/371855, 371856) all'ufficio elettorale del Comune di Pistoia in via Santa 5.