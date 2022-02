Nei racconti della bimba di allora ci sono i fragori della seconda guerra mondiale, le separazioni da luoghi e persone. Se ne parla in biblioteca

PISTOIA — Elettra e la guerra nei suoi occhi di bambina, in un racconto che è fragori della seconda guerra mondiale, vuoti lasciati dalle separazioni da luoghi e persone, pieni restituiti da nuovi incontri e nuovi spazi. È il volume "A cena col colonnello. Racconti di una guerra piccola piccola” di Elettra Giaconi, pubblicato dall’IsrPt nel 2020 e che si presenta sabato prossimo 19 Febbraio alle 17 nell’auditorium Terzani della biblioteca San Giorgio per il ciclo "Leggere, raccontare, incontrarsi...".

Scomparsa a Marzo 2020, Elettra Giaconi era nata a Livorno nel 1930 per trasferirsi poi a Pistoia nel 1943. Si è laureata in Lettere presso l'Università di Firenze con una tesi in Storia medievale e dopo la laurea ha insegnato Italiano e latino al Liceo scientifico di Pistoia. Nel 1972 ha iniziato la sua lunga e assidua collaborazione con la rivista “Memorie domenicane” producendo monografie, saggi e recensioni. È autrice e curatrice di numerosi volumi tra cui la raccolta di saggi pubblicata postuma “La forma della scrittura. Studi in ricordo di Elettra Giaconi”.

"A cena col colonnello" rievoca la seconda guerra mondiale vista con gli occhi di una bambina. L’autrice racconta le vicende della propria famiglia che, partita da Livorno, si rifugia prima a Campo Tizzoro, per poi passare a Pistoia e successivamente a Bologna. Narra del sole e del mare, dei luoghi di origine, degli alberi e dei fiori della montagna, ma anche della devastazione delle città sotto i bombardamenti e degli episodi di guerra, della fame e della convivenza quotidiana con la paura e con la morte.

Fra i tanti personaggi descritti emerge la figura di una maestra di Bologna che ha determinato il destino di chi racconta: una donna ricca di umanità e di sapienza che aiuta la ragazzina smarrita a superare l’esame e a intraprendere a sua volta la strada dell’insegnamento.

Pubblicato per la prima volta nel 2013, grazie a un finanziamento della Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, il libro è uscito in una nuova edizione ampliata con l'aggiunta di alcuni racconti e con una nota biografica dell'autrice.

Alla presentazione intervengono la bibliotecaria Anna Agostini e l’architetto Maria Camilla Pagnini, collaboratrici di Elettra Giaconi e autrici della nota biografica nel volume, Sonia Soldani, vicepresidente dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Pistoia, e Telesforo Bernardi, direttore della Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia.