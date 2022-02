I manoscritti del 700 dalla montagna in biblioteca

Le pregiate carte di Domenico Cini conservate nella biblioteca di famiglia a San Marcello Pistoiese sono protagoniste di un incontro in Forteguerriana

PISTOIA — Tre manoscritti del '700 di Domenico Cini, custoditi nella biblioteca di famiglia a San Marcello Pistoiese, sono protagonisti di un incontro nella biblioteca Forteguerriana domani martedì 15 Febbraio alle 17. Per il ciclo “Leggere, raccontare, incontrarsi…” si presentano infatti i tre volumi che contengono le pregiate carte.

I libri sono “Osservazioni storiche sopra l’antico stato della Montagna pistoiese del Capitano Domenico Cini”, “Osservazioni storiche sopra lo stato di mezzo tempo della Montagna pistoiese del Capitano Domenico Cini” e “Osservazioni storiche sopra lo stato moderno della Montagna pistoiese del Capitano Domenico Cini” a cura di Alessandro Bernardini, Daniela Fratoni, Elena Vannucchi e Renzo Zagnoni con l'introduzione di Franco Cardini, Gruppo di studi Alta Valle del Reno; Gruppo di studi Alta Val di Lima, 2020-2021.

Nei volumi sono pubblicati appunto tre manoscritti settecenteschi di Domenico Cini, conservati nella biblioteca della famiglia a San Marcello Pistoiese e oggi di proprietà di Andrea Dazzi, ultimo discendente dell’illustre casata. Si tratta di una fondamentale fonte storica per il pistoiese, ma anche per la città di Pistoia e per i territori limitrofi, compresi il bolognese e il modenese.

Furono realizzati dal capitano Domenico Cini nella prima metà del Settecento sulla base di una ricca documentazione, tenendo conto delle ricerche storiche e archeologiche di cui l’autore fu un antesignano per tutta la montagna. All'incontro si accede con green pass rafforzato e mascherina Ffp2.

Interverranno Alessandro Bernardini, architetto del Gruppo di studi alta val di Lima, Daniela Fratoni, autrice di volumi storici sulla comunità locale e collaboratrice di Nuèter, Elena Vannucchi, studiosa di storia civile toscana di età medievale, e Renzo Zagnoni, studioso di storia e delle tradizioni della montagna bolognese e pistoiese, fondatore con Maurizio Pozzi dell'associazione Gruppo di studi Alta Valle del Reno, che pubblica la rivista Nuèter, autore di numerose opere di interesse locale.