I Dialoghi tornano con la narrazione al centro

Il festival di antropologia del contemporaneo torna con la sua XIII edizione a Maggio. Il tema? "Narrare humanum est" anche con lezioni per le scuole

PISTOIA — È la narrazione il tema al centro della XIII edizione dei Dialoghi di Pistoia - questa la nuova denominazione dei Dialoghi sull'Uomo - il festival di antropologia del contemporaneo che quest'anno torna nelle consuete date di Maggio, da venerdì 27 a domenica 29. Il tema dell'approfondimento è "Narrare humanum est. La vita come intreccio di storie e immaginari”. Si indagherà sul perché si sente bisogno di storie e perché ce le raccontiamo.

Il festival di antropologia del contemporaneo, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e dal Comune di Pistoia, ideato e diretto da Giulia Cogoli, come di consueto dedicherà grande attenzione al mondo dei giovani anche con due lezioni per le scuole che si potranno seguire anche in diretta streaming: la prima il 18 Marzo con l’antropologo Marco Aime, e la seconda il 22 Aprile con il filosofo Duccio Demetrio.

Dalle pitture rupestri alla fiaba, dai geroglifici al web, dai miti allo storytelling cinematografico e delle serie: quest’anno il festival indagherà come nascono le narrazioni del genere umano. "Oggi tutto pare dover essere narrazione", dichiara la direttrice del festival Giulia Cogoli.

"Siamo passati dall’epoca della comunicazione a quella dello storytelling: dalla scienza alla politica, dall’economia, alla medicina, le nuove tecnologie impongono a tutti, nel privato e nel pubblico, questa forma di espressione. Dietro le campagne pubblicitarie o quelle politiche si celano sempre più le sofisticate tecniche dello storytelling management, i Dialoghi di Pistoia, con tante voci diverse, approfondiranno perché abbiamo bisogno di storie e perché le raccontiamo".