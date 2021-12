Dolci e vestiti dono per il Natale dei senza tetto

Il Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta ha distribuito oltre ai consueti alimenti un panettone e abiti a chi non ha nulla

PISTOIA — Dolci e vestiti in dono extra per il Natale dei senza dimora: li ha distribuiti domenica scorsa il Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom) che dichiara di ispirarsi alla frase di Papa Francesco: "A Natale pensiamo ai poveri e prepariamo il cuore ad accogliere Gesù".

Nella consueta postazione presso la Biblioteca San Giorgio, oltre ai consueti alimenti domenica scorsa è stato consegnato ai più poveri un extra natalizio donato dal Gruppo Zelari: dei panettoni e delle borse con il necessario (in generi alimentari e d’abbigliamento) per affrontare meglio il clima invernale delle festività.

"Negli ultimi tempi, e in particolare a seguito della pandemia - sottolinea il Cisom di Pistoia - sono aumentate le persone italiane finite in gravi difficoltà economiche e ringrazia il Gruppo Zelari per la donazione, così come la pasticceria Elisir Capostrada per i cornetti che dona da tanti anni ai senza tetto di Pistoia".