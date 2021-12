Asili, si parte con le iscrizioni

Scuola per scuola ecco procedure, date, modulistica per iscrivere i bambini alle scuole d'infanzia comunali e statali per l'anno 2022-2023

PISTOIA — Si parte con le iscrizioni per gli asili: dal 4 al 28 Gennaio sono aperte le iscrizioni alle scuole dell'infanzia comunali e statali per l'anno scolastico 2022-2023. Possono essere iscritti tutti i bambini nati nel corso del 2019 ovvero che compiono 3 anni di età entro il 31 Dicembre 2022. I bambini nati entro il 30 Aprile 2020 possono essere iscritti con riserva.

Possono inoltre essere iscritti alle sezioni di 4 e 5 anni anche i bambini nati negli anni 2017 e 2016, che verranno accolti secondo effettiva disponibilità di posti in base al numero dei bambini già frequentanti.

Ecco in dettaglio come fare. Per le scuole d'infanzia comunali La Filastrocca, Il Melograno, Parco Drago, Marino Marini, La Favola, Lo Scoiattolo, La Margherita le domande devono essere presentate online accedendo al sito del Comune dove sono presenti moduli e istruzioni.

Le iscrizioni per le scuole dell’infanzia statali devono essere presentate alle segreterie degli Istituti Comprensivi che le gestiscono. Di seguito le indicazioni istituto per istituto.

Istituto comprensivo Cino da Pistoia (scuole dell'infanzia San Giorgio, San Felice, Valdibrana e Campiglio): i moduli di iscrizione saranno scaricabili dal sito dell’Istituto e le domande di iscrizione dovranno essere inviate, corredate di copia del documento di identità dei genitori, all’indirizzo mail iscrizioniinfanziacino22@gmail.com. Info: 0573/903342

Istituto comprensivo Leonardo da Vinci (scuole dell'infanzia Cignano e Fucini): i moduli di iscrizione, scaricabili dal sito dell’Istituto, devono essere restituiti, debitamente compilati e firmati tramite mail all’indirizzo ptic81400c@istruzione.it o consegnati nella sede dell’Istituto in via del Fornacione 1. Info: 0573/964215.

Istituto comprensivo Anna Frank - Carradori (scuole dell'infanzia Bertocci, Anna Frank, Pontelungo, Bruno Ciari): i modelli di domanda saranno scaricabili dal sito dell’Istituto e vanno inviati tramite mail all’indirizzo iscrizionifrankcarradori@gmail.com

Istituto comprensivo Marconi Frosini (scuola dell'infanzia La girandola): i moduli di iscrizione saranno scaricabili dal sito dell’Istituto e le domande di iscrizione dovranno essere inviate tramite mail all’indirizzo ptic829006@istruzione.it o consegnate personalmente alla segreteria della scuola (via Puccini 19) dal lunedì al sabato dalle ore 11 alle 13. Info 0573/33236.

Istituto comprensivo Martin Luther King (scuola dell'infanzia Gianni Rodari, Masiano, Badia): i moduli di iscrizione saranno scaricabili dal sito dell’Istituto e le domande di iscrizione dovranno essere inviate tramite mail all’indirizzo ptic809001@istruzione.it. All’invio seguirà una mail con numero di protocollo.

Istituto comprensivo Raffaello (scuole dell'infanzia La balena, Il castello, La coccinella): i moduli di iscrizione saranno scaricabili dal sito dell’Istituto e le domande di iscrizione dovranno essere inviate tramite mail all'indirizzo iscrizioni.infanzia@icraffaellopt.edu.it con allegati i codici fiscali e carte d’identità di padre, madre e figlio/a da iscrivere.

In generale, il territorio pistoiese è suddiviso in zone, ciascuna di competenza di una scuola statale o comunale. La priorità di accesso è nella sola scuola di zona di residenza del bambino, anche se può essere presentata domanda per una scuola fuori zona, come seconda possibilità oppure come scuola di preferenza.

E’ possibile presentare un numero massimo di due domande di iscrizione a scelta tra scuole dell’infanzia comunali o statali, tenendo presente che l’iscrizione alla scuola dell’infanzia statale può essere soltanto una. L’ammissione delle domande avverrà secondo graduatoria predisposta per ciascuna scuola. Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate sul sito del Comune di Pistoia e consultabili presso le segreterie degli Istituti Comprensivi Statali entro l'11 Aprile 2022.