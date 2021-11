Strapazzati dal Grecale, scatta l'allerta

No Green pass a Milano, i manifestanti bloccati dalla polizia chiamano il 112

La protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per l'intera area provinciale dove si attendono già da stasera forti raffiche di vento

PISTOIA — Territorio provinciale pistoiese strapazzato dal vento di Grecale, con allerta di codice giallo pronta a scattare dalle 21 di stasera per protrarsi fino alla mezzanotte di domani 9 Novembre.

I previsori annunciano venti sostenuti in arrivo da nord est, con forti raffiche sulle pianure e in particolare allo sbocco delle vallate appenniniche. La provincia di Pistoia è tra quelle per cui è attiva la vigilanza.

E' raccomandato di evitare le zone esposte a distacco e caduta di oggetti, di assicurare eventuali suppellettili che potrebbero precipitare dagli spazi privati come i davanzali delle abitazioni e, alla guida, di moderare la velocità per il rischio di sbandamenti indotti dal vento sui veicoli, in particolare telonati e di grandi dimensioni.