Metti un fine settimana a caccia del meteorite

Il bolide è piombato a terra nella notte del primo Ottobre. La zona è stata individuata, ma adesso si cerca di rintracciare la roccia

AGLIANA / QUARRATA — Ricercatori, studenti, astrofili e appassionati. Tutti insieme per la caccia al tesoro che in questo caso è la meteorite - che per la scienza è davvero un tesoro - caduta nella notte del primo Ottobre scorso nella zona compresa fra i comuni di Agliana e Quarrata. La striscia in cui dovrebbe essere caduta la meteorite comprende La Ferruccia, Sant’Antonio, Vignole, Olmi, Valenzatico, Case Ferretti fino a Lucciano.

Per le mattine di sabato 9 e domenica 10 Ottobre, il Museo di Scienze Planetarie ha organizzato una vera e propria battuta di caccia, nella speranza di rintracciare quello che è arrivato a terra del bolide. Partecipano complessivamente una trentina di volontari. Ci sono il gruppo astrofili di Montelupo Fiorentino guidato da Maura Tombelli, la maggiore scopritrice di asteroidi in Italia, il gruppo astrofili di San Marcello Pistoiese e quello di Prato. Si parte sabato mattina da Agliana, nella zona compresa fra l’autostrada e il torrente Bure.

I volontari cercano una roccia di pochi centimetri di diametro che pesa fra i 30 e i 100 grammi di colore nero intenso. Gli esperti di Prisma (Istituto Nazionale di Astrofisica), che hanno tenuto conto anche della direzione del vento al momento della caduta del bolide, hanno stabilito che la meteorite dovrebbe trovarsi nella striscia di piana fra Agliana e Quarrata.

“Le probabilità di trovare in breve tempo un oggetto così piccolo sono molto basse, per questo facciamo un appello anche ai cittadini – annuncia il direttore del Museo di Scienze Planetarie Marco Morelli – e preghiamo chi possiede orti, giardini e vivai nella fascia indicata di controllare il terreno e, se è possibile, dare un'occhiata anche sui grandi tetti delle aziende”.

La zona delle ricerche

Intanto le squadre organizzate dal Museo rastrelleranno i terreni aperti utilizzando una App che permetterà via via di registrare (e quindi poi di escludere) le zone già battute che non hanno dato risultati. La fascia indicata dagli esperti è stata suddivisa con un reticolo che permette di setacciarla con attenzione.

“Chiunque dovesse trovare una piccola pietra con le caratteristiche di una meteorite, un sasso ricoperto da una patina scura e con gli angoli smussati, deve subito avvertirci, magari inviando una foto – prosegue Morelli –. Come ho già detto il valore commerciale delle meteoriti è molto basso rispetto a quello scientifico, ma il fortunato che dovesse trovarla almeno diventerà molto popolare”.

Chi trovasse o pensasse di averne trovata una, non deve toccarla a mani nude, ma fotografarla e chiamare il Museo di Scienze Planetarie al numero 335 8486580 o inviare una mail a info@museoscienzeplanetarie.eu oppure a prisma_po@inaf.it.