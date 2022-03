Mastromarino ragazzo d'oro della spada under 17

L'atleta della Scherma Pistoia 1894 ha conquistato il gradino più alto del podio del campionati europei nella spada cadetti a squadre

NOVI SAD — Fabio Mastromarino della Scherma Pistoia 1894 è spada d'oro under 17 in Europa. In squadra con Matteo Galassi, Giacomo Patrick Pietrobelli e Jacopo Rizzi è campione europeo di spada cadetti a squadre.

Il titolo è stato conquistato dagli azzurrini oggi a Novi Sad, in Serbia, sede dei campionati che dopo l'apertura il 26 Febbraio scorso si concludevano proprio oggi 7 Marzo.

Ed è stata una chiusura d'oro per i giovanissimi schermidori tra cui lo spadista pistoiese che nel corso della stagione aveva già conquistato l'argento a Bratislava nel circuito europeo cadetti.