Cronaca giovedì 03 febbraio 2022 ore 09:30

Non si trova l'uomo di 90 anni scomparso

Sono proseguite incessantemente le battute per cercare l'anziano di cui non si hanno più notizie dal 1 Febbraio. Era uscito per una passeggiata

MONTALE — Lo si cerca ormai da giorni incessantemente con la luce e col buio della notte anche coi droni, coi sommozzatori, con le unità cinofile e in elicottero oltre che via terra battendo palmo a palmo i boschi attorno al Parco dell'Aringhese. Ma non si trova ancora il 90enne di cui si sono perse le tracce il 1 Febbraio scorso. L'anziano era uscito per la consueta passeggiata pomeridiana attorno a casa. Non ha più fatto ritorno, e i familiari hanno immediatamente dato l'allarme. Le ricerche sono scattate in forza immediatamente, anche con l'attivazione di un posto di comando avanzato. Alle battute di ricerca prendono parte i vigili del fuoco con nuclei di varie specialità e mezzi aerei, i tecnici del soccorso alpino da più stazioni della Toscana oltre che a quella Appennino, guardia di finanza, carabinieri, associazioni di volontariato tra cui la Croce d'Oro di Montale e il sindaco stesso è in prima linea. Finora, però, ogni sforzo è rimasto senza esito.