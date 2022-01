A senso unico mentre si disegna la segnaletica

Uno spazio di sosta per il carico merci e uno per i mezzi di soccorso saranno tracciati a partire da domattina. Ecco come si circolerà

MONTALE — Restringimento ella carreggiata e istituzione temporanea di senso unico alternato di marcia a vista, a mezzo segnaletica verticale mobile o movieri: è la disposizione che scatterà domani alle 8 in via IV Novembre per consentire di tracciare la segnaletica orizzontale per realizzare due spazi sosta, uno per il carico e scarico merci e l'altro per i mezzi di soccorso.

L'operazione riguarda la realizzazione della segnaletica di terra nella porzione centrale della rotatoria fra piazza Matteotti e piazza Giovanni XXIII e anche nei suoi innesti da via IV Novembre, piazza Matteotti (lato ovest) e da via Spontini, e contestuale tracciamento della segnaletica necessaria per l'istituzione degli stalli in via IV Novembre lungo il lato sud, nel tratto compreso fra l'intersezione con via Pacinotti e l'intersezione con Piazza Giovanni XXIII.

In particolare vengono realizzati uno stallo riservato alle operazioni di carico/scarico merci nella fascia oraria 7-13 e 15-20 dei giorni feriali, e uno riservato alla sosta dei veicoli adibiti a servizi di soccorso pubblico o servizi socio sanitari per gli utenti del distretto Asl proprio di fianco.