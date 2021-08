E' fissata per domenica sera in piazza Risorgimento la finale regionale per scegliere Miss Sorriso Toscana nel cammino verso le finali nazionali

QUARRATA — Miss Italia sorride a Quarrata. E' fissata per domenica prossima 29 Agosto in piazza Risorgimento alle 21,30 la finale regionale di Miss Sorriso Toscana 2021 in una serata presentata da Gaetano Gennai e che si inquadra nel cammino verso le finali nazionali di Miss Italia con l'attribuzione dei titoli satellite.

La carovana di Miss Italia monta dunque le sue tende in piazza Risorgimento nella manifestazione in occasione del Settembre Quarratino. Il gruppo delle finaliste regionali si sfida per la conquista della fascia di Miss Sorriso Toscana 2021. La vincitrice accederà di diritto, oltre che alla finale regionale di Miss Toscana 2021 in programma per venerdì 3 Settembre a Casciana Terme, anche alle prefinali nazionali.

Miss Sorriso è un titolo storico del concorso di Miss Italia. Tutto ebbe inizio nel 1939 quando Dino Villani, sponsorizzando un marchio di dentifricio, diede nome al concorso di “ 5 Milalire per un Sorriso”. Nel 1946 il concorso prese il nome di Miss Italia mantenendo, prima con il grande patron Enzo Mirigliani e portato avanti da alcuni anni dalla figlia Patrizia, la fascia dal titolo di Miss Sorriso.