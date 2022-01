Bus in ginocchio per Covid, qui le corse soppresse

Ecco gli orari di Autolinee Toscane per domani, quando riaprono tutte le scuole. Assenti 356 autisti nelle province di Firenze, Prato e Pistoia

FIRENZE / PRATO / PISTOIA — Con 356 autisti assenti per malattia o quarantena tra le province di Firenze, Prato e Pistoia, il servizio di trasporto pubblico locale su gomma è in ginocchio causa Covid-19. Da giorni il sistema è stressato dall'escalation di contagi e Autolinee Toscane comunica la rimodulazione del servizio per la giornata di domani, lunedì 10 Gennaio, al netto dei conducenti che nelle prossime ore potrebbero ancora ammalarsi o doversi sottoporre a isolamento.

Domani è una data cruciale, con la ripresa a pieno regime delle attività scolastiche. "Stiamo continuando a fare di tutto per garantire le corse essenziali, riorganizzando il servizio e chiedendo a chi può lavorare di fare straordinari", ribadisce At che prevede criticità soprattutto per l'area fiorentina.

Per il servizio Firenze Urbano sono garantite tutte le corse scolastiche. Verranno ridotte le frequenze sulle linee urbane distribuendo le risorse sulle varie linee per massimizzare i mezzi a disposizione. All’occorrenza saranno attivati piani con riduzione dei servizi sulle linee a minor domanda. Si teme di perdere poco meno di 100 turni su circa 770.

Per il servizio Firenze Extraurbano, di seguito le corse soppresse. Per quelle tagliate al mattino, fa sapere At, sono presenti altri autobus per ridurre il disservizio per gli utenti. Sono soppresse le corse:

Linea 365 A

7,15-8,10 Greve parcheggio-Stazione Orti Oricellari

13,35-14,35 Autostazione Firenze-Greve parcheggio

17,10-18,05 Greve parcheggio- Autostazione Firenze

18,30-19,40 Autostazione Firenze-Ferruzzi

Linea 365 C

14,35-14,40 Greve piazza Trento-parcheggio

14,45-15 Greve parcheggio-Lamole

15-15,20 Lamole-Greve piazza Trento

Linea 370 B

5,55-6,48 San Casciano autostazione-Poggibonsi Fs

6,50-7,48 Poggibonsi Fs - San Casciano autostazione

San Casciano autostazione 13,10-13,30 San Casciano autostazione – San Fabiano

13,30-13,50 San Fabiano - San Casciano autostazione

14,10-14,30 San Casciano autostazione – San Fabiano

14,30-14,50 San Fabiano - San Casciano autostazione

Linea 370 A

7,50-8 San Casciano autostazione - San Casciano autostazione

San Casciano autostazione 6,45-7,38 Tavarnelle Centro – Firenze Orti Oricellari

Linea 372 A

9,10-10,10 San Casciano autostazione - San Casciano autostazione

Linea 371 A

14-14,55 Autostazione Firenze - San Casciano autostazione

15,55-16,35 San Casciano autostazione – Orti Oricellari

Linea 37

17,35-18,15 Autostazione Firenze – Cerbaia Centro

18,15-18,55 Cerbaia Centro – Stazione Orti Oricellari

Linea 368 A

19,10-20 Autostazione Firenze – Mercatale Val di Pesa

Linea 34

5,50-6,20 Montaione-Castelfiorentino

6,45-07,15 Castelfiorentino FS - Montaione

7, -7,50 Montaione – Castelfiorentino FS

8-8,30 Castelfiorentino-Montaione

8,35-9,05 Montaione – Castelfiorentino FS

Linea 33

9,15-9,45 Castelfiorentino-Empoli-Autostazione St. 5

13,05-14,20 Empoli Autostazione Stallo 5 - Montaione

7,10-7,40 Castelfiorentino-Empoli-Autostazione St. 5

Per la zona di Pistoia, i maggiori disagi si verificheranno nell’area di Montecatini sulle seguenti linee:

linea 73 nella fascia 13-13,30 e 19-20,30

linea 701 nella fascia 14-15 e 16,30-17,30

linea 703 nella fascia 6-8 e 13-13,30

linea P855 nella fascia 14,30-15,30

linea R04 nella fascia 7-8,30 e 13-15

linea urbane nella fascia 18-19

Per la zona Empoli-Prato, a Empoli il servizio domaniè tutto coperto. A Prato rimangono scoperti 14 spezzoni di turno per un equivalente di circa 28 coppie di corse che non saranno garantite. In ogni caso saranno garantite le corse scolastiche e le soppressioni saranno distribuite sulle linee urbane che hanno una frequenza ravvicinata.