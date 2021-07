Antitrust, Tar conferma la maxi multa a Publiacqua

Il Tar ha confermato la multa da 2 milioni di euro comminata nel 2019 a Publiacqua per "pratice commerciali aggressive"

FIRENZE — Il Tribunale amministrativo ha confermato la multa da 2 milioni di euro a Publiacqua respingendo la tesi addotta dall'azienda di "avere esercitato una facoltà contrattuale" mentre ha ritenuto fondate le conclusioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che aveva parlato di "pratiche commerciali aggressive".

L'Autorità Antitrust aveva elevato sanzioni per quasi 7 milioni di euro ad Acea Ato 5 a Frosinone, Abbanoa in Sardegna e Publiacqua che opera ad Arezzo, Firenze, Prato, e Pistoia. Secondo L'Agcm le tre aziende avevano posto in essere "pratiche commerciali aggressive" con "una inadeguata gestione dei reclami con risposte tardive e non risolutive, e la mancata sospensione delle procedure di riscossione degli importi e di distacco della fornitura".

L'Antitrust aveva sottolinea per Publiacqua che nella riscossione delle fatture relative ai consumi condominiali "c'è stato un indebito condizionamento dei condomini solventi in presenza di morosità di uno o più condomini, nonostante la presenza dei contatori individuali, con la minaccia della riduzione del flusso e conseguente sospensione della fornitura all'intero condominio".