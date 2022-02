Dano, no di Pistoia in Ato a un nuovo impianto

Pollice verso del Comune in assemblea d'Ambito alla riconversione in polo di trattamento per carta e cartone. Astenuti Agliana, Serravalle e Chiesina

PISTOIA — No alla riconversione dell'impianto del Dano in polo di trattamento per carta e cartone: il pollice verso è stato opposto dal Comune di Pistoia durante l'assemblea dell'Ato svoltasi stamani, e anzi l'amministrazione comunale pistoiese ha chiesto all'Ambito stesso di attivarsi affinché Alia bonifichi l'area.

Alla fine l’assemblea Ato ha approvato la delibera a maggioranza, con l’astensione di Serravalle Pistoiese, Chiesina Uzzanese e Agliana. Sull’area in questione, spiega il Comune di Pistoia in una nota, è sovrano per la pianificazione il Consiglio comunale.

Il punto è che il progetto, sottolinea il Comune di Pistoia, ribalterebbe completamente la previsione di dismissione dell'impianto già contenuta nel Piano di Ambito.

L’assessore comunale alle partecipate Margherita Semplici, presente in assemblea, ha presentato un documento a firma del sindaco Alessandro Tomasi per chiedere l’eliminazione dell’intervento dalla delibera. Con quello stesso documento il Comune ha anche chiesto ad Ato di attivarsi affinché il gestore del Dano, Alia servizi ambientali Spa, reperisca i fondi necessari alla bonifica dell’area dell’impianto.

La vicenda deriva dalla candidatura della riconversione del Dano ai fondi Pnrr che Alia intende portare avanti: "Stiamo parlando di un impianto – afferma il sindaco – su cui è già prevista, anche a livello formale, la chiusura. Ci stanno chiedendo, in pratica, di tramutare la dismissione dell’impianto in una nuova attività di trattamento. Tutto questo è contrario anche al Piano di Ambito, dove permane la previsione di chiusura e di ripristino dell’area, dunque non possiamo accettare cambi di rotta improvvisi".

La bocciatura di Tomasi è netta: "Non esistono - dice - i presupposti per pronunciarsi favorevolmente sul progetto relativo al Dano".