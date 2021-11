Catene a bordo obbligatorie sulle strade toscane

Torna l'obbligo per gli automobilisti di disporre delle catene a bordo o pneumatici invernali su tutte le strade statali e raccordi autostradali

TOSCANA — A partire dal 15 Novembre e fino al 15 Aprile torna in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su tutte le strade statali e raccordi autostradali anche in Toscana. Sono esenti dall’obbligo ciclomotori e motocicli che potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio sulle strade.

L'obbligo previsto dal Codice della Strada vale sulle autostrade A1, A11 e A12), ma anche sulle strade ad alto scorrimento come la Firenze Pisa Livorno le strade provinciali e le statali.

Le strade gestite da Anas interessate dall'obbligo sono: raccordo autostradale “Siena-Firenze”; tangenziale Ovest di Siena (SS674); raccordo autostradale “Bettolle-Perugia”; SS1 “Via Aurelia”; SS2 “Cassia”; SS3bis “Tiberina” (E45); SS12 “dell’Abetone e del Brennero” e SS12radd; SS12var/B “Variante di Ponte a Moriano”; SS62 “della Cisa”; SS63 “del Valico del Cerreto”; SS64 “Porrettana”; SS65 “della Futa”; SS66 “Pistoiese”; SS67 “Tosco Romagnola”; SS67var “Variante di Ellera”; SS67bis; SS68 “di Val Cecina”; SS71 “Umbro Casentinese Romagnola”; SS73 “Senese-Aretina”; SS73var (E78); SS146 “di Chianciano”; SS223 “di Paganico”; SS330 “di Buonviaggio”; SS398 “di Val di Cornia”; SS439 e 439 dir “Sarzanese-Val d’Era”; SS439var “Variante di Pontedera e Ponsacco”; SS665 “Massese”; SS679 “Raccordo Arezzo-Battifolle”; SS680 “San Zeno-Monte San Savino”; SS715 “Siena-Bettolle”; SS716 “Raccordo di Pistoia”; SS716dir; SS719 “Prato-Pistoia” (declassata di Prato); SS741 “Bypass del Galluzzo”.

L’ordinanza è stata emanata in attuazione delle norme del Codice della Strada. L’obbligo è indicato su strada tramite apposita segnaletica verticale e ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.