La telemedicina per l’assistenza ai pazienti Covid

Dopo la sperimentazione in Valdinievole, il progetto finanziato dall’Agenzia spaziale europea sarà esteso anche alle altre zone dell'Asl centro

MONTECATINI TERME — Dopo la sperimentazione in Valdinievole, il progetto di telemedicina per l'assistenza ai pazienti Covid finanziato dall’Agenzia Spaziale Europea si estende alle altre zone dell'Asl centro. Dallo scorso Maggio, infatti, i team Usca della zona Valdinievole utilizzano la piattaforma SatNav E@syCare, sviluppata dal dipartimento di ingegneria dell’informazione dell’università di Pisa e da IngeniArs, per la gestione dei pazienti Covid-19 seguiti a domicilio e negli alberghi sanitari di Montecatini Terme.

"I kit per il monitoraggio a distanza - spiega l'Asl centro in una nota- comprendono tablet, saturimetro, sfigmomanometro e termometro. Ogni parametro vitale rilevato viene automaticamente inviato al tablet da sensori Bluetooth e, insieme ad eventuali annotazioni di carattere clinico (anamnesi, esami obiettivi e terapie), viene successivamente trasmesso ad una cartella sanitaria elettronica, permettendo ai medici e infermieri Usca il controllo a distanza dello stato di salute di ogni paziente seguito; i dati possono essere resi accessibili anche ai medici di famiglia affinché riescano ad operare un efficace follow-up dei loro assistiti. Grazie a questo sistema di telemedicina i medici Usca sono riusciti a gestire molti pazienti Covid-19 che sono stati negli alberghi sanitari della Valdinievole, arruolando oltre 450 pazienti in poco più di 3 mesi".

“La piattaforma SatNav E@syCare – spiega Maria Orsi, medico referente Usca Valdinievole – ci ha aiutato notevolmente a seguire i numerosi pazienti affetti da Covid-19 ricoverati negli alberghi sanitari di Montecatini Terme. Il sistema ha permesso di velocizzare il monitoraggio quotidiano di tutti i pazienti, evitando trascrizioni manuali dei parametri vitali, e di poter usufruire di una cartella clinica digitale dove raccogliere tutte le informazioni del decorso clinico, consultabile sia da computer che da dispositivi mobili”.

"Gli alberghi sanitari -prosegue l'azienda sanitaria- hanno rappresentato un setting assistenziale territoriale innovativo e si sono rivelati fondamentali per evitare il più possibile il ricorso alle strutture ospedaliere. Nei mesi di Aprile-Maggio erano operativi 4 Alberghi Sanitari di cui uno Protetto (ovvero con presidio fisso del team USCA nelle ore diurne); questa innovativa tecnologia ha permesso di seguire contemporaneamente un grande numero di persone durante il loro periodo di isolamento".

“Nel futuro post-Covid – aggiunge Marco Bonini, coordinatore sanitario della zona Valdinievole dell’ASL Toscana Centro – la telemedicina sarà fondamentale anche per la gestione domiciliare dei pazienti cronici, in modo da garantire loro una migliore e più sicura presa in carico ed una migliore qualità della vita; la condivisione della cartella clinica di ogni paziente potrà inoltre assicurare una adeguata la continuità clinica tra ospedale e territorio”.