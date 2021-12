Di Renzo nuova direttrice dell'ospedale

Con l'uscita verso Prato di Melani, l'attuale vertice del San Jacopo a Pistoia e Pacini a San Marcello prende la guida anche del Santi Cosma e Damiano

PESCIA — A voce sola su una linea melodica a tre direzioni. E' la posizione di Lucilla Di Renzo che assume la guida dell'ospedale di Pescia Santi Cosma e Damiano che va ad aggiungersi a quelle già detenute dell'ospedale San Jacopo a Pistoia e del Pacini a San Marcello. Già dal 2019 Di Renzo era direttore del presidio ospedaliero che ricomprende i tre ospedali. Adesso l’incarico diretto fa seguito alla nomina della dottoressa Sara Melani a direttore sanitario del presidio Santo Stefano di Prato.

In questi ultimi due anni la dottoressa Di Renzo alla direzione del San Jacopo si è fatta promotrice di numerose riorganizzazioni e del potenziamento di molte attività. Durante il periodo pandemico c’è stato un grande impegno da parte dell’ospedale di Pistoia fortemente provato dagli elevati numeri e, tuttavia, sono stati sempre garantiti tutti i percorsi assistenziali.

Di Renzo ha diretto il Presidio Ospedaliero Firenze 2 comprendente gli ospedali Serristori, Santa Maria Annunziata e Borgo San Lorenzo dell’area fiorentina. E’ stata vicedirettore del Santo Stefano di Prato. Dopo una laurea in medicina e chirurgia si è specializzata in igiene e medicina preventiva e nella ex Azienda Usl di Empoli ha ricoperto per 8 anni la funzione di responsabile del rischio clinico per poi trasferirsi nel 2012 a Prato. Negli anni ha sviluppato ulteriori competenze anche in campo di project financing frequentando un master dedicato presso la Sda Bocconi.

“La dottoressa Melani – ha dichiarato il direttore generale, Paolo Morello Marchese - ha lasciato un presidio rinnovato e pienamente integrato alla rete dei nostri ospedali; in esso molte attività si sono rinnovate ed altre sviluppate, anche in una logica di sistema di completamento dei percorsi assistenziali a livello territoriale. Tale progettualità, con alla guida la dottoressa Di Renzo, ora diventerà ancora più sinergica soprattutto con l’ospedale di Pistoia, anche per il fatto che molte strutture complesse sono già divise tra i due presidi".

Il sindaco e presidente della Sds della Valdinievole Alessio Torrigiani ha aggiunto: "La notizia della nomina della dottoressa Melani quale nuovo direttore sanitario dell’ospedale di Prato ci rende tutti orgogliosi e consapevoli dell’importanza che ha avuto il nostro ospedale di Pescia nella sua crescita professionale ed umana. Al contempo siamo però anche attenti alla presenza di un referente diretto per la vita ed il futuro del nostro presidio. Ci rassicura nell’immediato la scelta della dottoressa Di Renzo, già direttore del presidio, consapevoli che sarà necessario assegnare il ruolo ad una persona che ci possa dedicare tutte le proprie energie come ha sapientemente fatto la dottoressa Melani in questi anni ed a cui auguriamo il meglio per la sua futura esperienza".