A Margherita lo scettro dei giovani industriali

È l'imprenditrice Margherita Cerretelli la nuova presidente dei giovani di Confindustria Toscana Nord. Per lei 5 vice da Pistoia, Lucca e ancora Prato

PRATO — È pratese, rappresenta l'azienda di famiglia (la Alisped Logistics Srl), ha una laurea magistrale in governo e direzione d'impresa. È Margherita Cerretelli, appena eletta presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Toscana Nord. Con lei, l'assemblea degli iscritti ha designato i 5 vicepresidenti, due per Lucca (Gloria Barsocchi di BC Assicura e Stefano Casanova di Casanova Next) , due per Pistoia (Matteo Niccolai di Fass e Alessandro Scalise di Scalise Costruzioni) e uno solo per Prato (Matteo Marcone di Lanartex) poiché il territorio già esprime la presidenza.

Si chiude così il mandato triennale di Davide Trane, che ha visto crescere il gruppo per numero di iscritti e livello di rappresentanza e attività. Così primo commento a caldo di Margherita Cerretelli: "Ritrovarsi oggi in presenza, dopo tante riunioni ed adempimenti di regolamento che ci hanno fatto incontrare da remoto evidenzia ancora di più di cosa ci siamo dovuti privare: è stata però anche una pausa forzata che ci ha indotto a riflettere su valori che davamo per scontati, e che invece vanno vivificati in ogni momento della nostra vita: come le nostre aziende, come l'arte che ci circonda".

"Per questo - prosegue la neopresidente - non potevo ricevere miglior viatico, a inizio mandato, del privilegio di ascoltare il nostro presidente nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria Riccardo Di Stefano e il direttore della Galleria degli Uffizi, Eike Schmidt. Dalle loro parole avremo tutti molto da imparare e cercare ispirazione per il mandato mio e del consiglio appena eletto, che si apre oggi".

Davide Trane, Eike Schmidt e Margherita Cerretelli

Le domande su come affrontare il post pandemia, e il supporto che un nuovo modo di intendere la cultura e una nuova lettura dei meccanismi dell'economia sono i temi del dibattito che si è tenuto nella parte pubblica dell'assemblea dei Giovani di Confindustria Toscana Nord: ad ascoltarlo tanti imprenditori, il neo presidente di Confindustria Toscana Nord Daniele Matteini e molte autorità del territorio. Presenti anche il Presidente della Regione Eugenio Giani e il Presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo.

Al tavolo, il presidente nazionale dei Giovani di Confindustria Riccardo Di Stefano e il direttore della Galleria degli Uffizi Eike Schmidt. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini ha rivolto un saluto ai partecipanti con un messaggio di cui è stata data lettura.