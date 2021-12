Nuovo direttore sanitario per l'ospedale

Cambio al vertice del Santo Stefano dove Sara Melani, 44 anni pistoiese e attuale direttore all'ospedale di Pescia, subentra a Daniela Matarrese

PRATO — Sara Melani è il nuovo direttore sanitario dell'ospedale Santo Stefano di Prato. L'avvicendamento è cosa fatta, con Melani che subentra a Daniela Matarrese la quale lascia per acquisire un incarico in Regione, nell’ambito della Direzione sanità, diritti di cittadinanza e coesione sociale di cui è diventato responsabile Federico Gelli.

Nata a Pistoia, Melani ha 44 anni. Laureata in medicina e chirurgia, subito dopo la specializzazione, già nel 2008, effettua attività libero professionale anche con incarichi, presso l’allora Azienda Usl3 Pistoia con riferimento all'ambito territoriale, vaccinale e trasfusionale. Ha anche contribuito alla riorganizzazione dei servizi sanitari di base presso la ex Azienda Usl 1 Massa Carrara.

Diventa dipendente a tempo determinato nel 2011 nell’azienda sanitaria pistoiese e dopo due anni acquisisce la nomina di responsabilità di referenza complessiva del Presidio Integrato Ospedale-Territorio di San Marcello e quella di responsabile dei presidi territoriali dell’Azienda Usl 3 di Pistoia. Coordina le attività sanitarie territoriali ed ospedaliere dell’area della Montagna pistoiese. Nel 2015 diventa coordinatore sanitario della Società della Salute pistoiese e nel 2016 inizia a lavotare presso la direzione sanitaria del presidio ospedaliero di Pistoia. Nel 2017 diventa direttore del presidio ospedaliero Santi Cosma e Damiano di Pescia, incarico che ha ricoperto fino ad oggi.

“Voglio ringraziare davvero la dottoressa Matarrese per il grande lavoro svolto. Insieme abbiamo affrontato la pandemia e per me è stata un punto di riferimento importante in un momento così complicato", ha detto il sindaco di Prato Matteo Biffoni. E ha aggiunto: "Faccio un grande in bocca al lupo e auguro ovviamente buon lavoro alla dottoressa Melani, la cui competenza e il cui valore la precedono".

Ringrazia Matarrese anche il direttore generale Asl Centro Paolo Morello Marchese, che ha ricordato le difficoltà attraversate con l'emergenza sanitaria: "Un lavoro impegnativo ed intenso, per il quale la ringrazio".