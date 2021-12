Tamponi introvabili, guardia medica in tilt

Figliuolo: «Le file per i tamponi? Gli italiani fanno code anche per il Black Friday, serve pazienza»

Picco di chiamate al numero unico dell'Asl Toscana Centro fra Natale e Santo Stefano. Nottate in bianco per prenotare un tampone molecolare

TOSCANA — Si fa presto a dire "mi faccio un tampone".

Dopo la corsa ai test rapidi per affrontare senza patemi da Covid pranzi e cene natalizi, nel weekend appena concluso si è consumato il tormento di migliaia di cittadini che, risultati positivi ai tamponi rapidi, hanno tentato inutilmente di telefonare al numero unico della guardia medica dell'Asl Toscana Centro (0573-454545) per farsi prescrivere il tampone molecolare necessario per la conferma ufficiale dell'infezione. Nonchè quello dei cittadini alle prese con la tappa successiva della procedura: conquistata la prescrizione, prenotare il molecolare.

Nel caso della guardia medica - che il sabato e la domenica sostituisce i medici di famiglia - il sistema dell'Asl, dotato di 60 linee, ha dovuto gestire il 30% di telefonate in più rispetto al fine settimana precedente ed è andato talmente in affanno che alcuni utenti hanno dovuto sorbirsi lunghissime attese mentre altri non ce l'hanno proprio fatta a parlare con uno dei 5 operatori di turno. Alla fine la centrale è riuscita a prendere in carico 5.780 cittadini, molti meno di quelli che hanno chiamato.

Per quanto riguarda invece la prenotazione dei tamponi molecolari sul sistema del servizio sanitario pubblico, l'offerta sul sito regionale è stata decisamente al di sotto delle richieste: ieri sera a mezzanotte erano collegate al portale 15mila persone a fronte di una disponibilità di appena 7.400 tamponi molecolari e 1.900 antigenici. E non va meglio nel privato, dove le agende sono esaurite già da prima di Natale (con prezzi lievitati, in alcuni casi, da quando è arrivata l'ondata di Omicron).

Per quanto riguarda la guardia medica, il direttore sanitario dell'Asl, Emanuele Gori, ha annunciato che dal prossimo 31 Dicembre le postazioni della centrale del numero unico passeranno da 5 a 8, con raddoppio delle linee telefoniche. Ma il direttore della centrale, Daniele Mannelli, ha comunque rivolto un invito alla popolazione. "Invitiamo coloro che sono risultati positivi al tampone antigenico ma sono asintomatici ad attendere il rientro del proprio medico curante il lunedì mattina per farsi prescrivere il tampone molecolare, così da lasciare libere le linee telefoniche per i pazienti che hanno effettivi bisogni clinici e necessità di contattare il medico di turno".