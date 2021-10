Un operaio e un camionista travolti da un carico di legname

L'incidente è avvenuto in una falegnameria durante le operazioni di scarico di un tir. Uno dei due uomini è rimasto bloccato sotto al legname

QUARRATA — A pochi giorni dal 28mo incidente mortale sul lavoro avvenuto quest'anno in Toscana, altri 2 uomini sono rimasti feriti mentre lavoravano, uno in modo grave, in una falegnameria situata in via Pontassio.

Stando ai primi rilievi, i due uomini stavano scaricando del legname da un camion utilizzando un carrello elevatore quando, proprio dal carrrello, sarebbe caduto del pesante materiale che ha investito uno dei due, un operaio di 47 anni. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare il ferito che poi è stato affidato ai sanitari del 118 per il trasporto in ospedale con l'elicottero Pegaso. A seguito dell'incidente, il 47enne ha riportato varie fratture.

L'altro uomo rimasto ferito ha 40 anni, è straniero ed è il conducente del camion: le sue condizioni non sono gravi ed è stato portato al pronto soccorso in ambulanza per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche gli addetti della sicurezza sui luoghi di lavoro dell'Asl e le forze dell'ordine.

