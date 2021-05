Morte di Luana, controlli sulla fotocellula di sicurezza

La procura sta verificando il funzionamento dell'orditoio che ha causato la morte della ragazza in un'azienda tessile. L'appello della madre

MONTEMURLO — Nel 2020 sono morte sul lavoro in Toscana 63 persone e altri 10 incidenti mortali sono avvenuti nei primi tre mesi del 2021, 1 in più rispetto all'anno prima: 73 vite spezzate, 73 famiglie in lutto, 73 sconfitte dell'intera società. Ma la morte avvenuta ieri di Luana D'Orazio ha colpito maggiormente le coscienze, per molti motivi: perchè era una ragazza e veramente molto giovane, avrebbe compiuto 23 anni a Giugno; perchè ha lasciato un figlio piccolo; perchè è morta in modo atroce, schiacciata dal rullo di un orditoio in un'azienda tessile di Montemurlo; perchè nel Febbraio scorso un ragazzo della sua stessa età, Sabri Jaballah, è morto in un incidente avvenuto in un'altra azienda tessile, questa volta a Montale, una manciata di chilometri più in là.

Oggi il procuratore capo di Prato Giuseppe Nicolosi ha reso noto che sono in corso verifiche sul funzionamento dell'orditoio, compresa la fotocellula di sicurezza. "Abbiamo ricevuto i rilievi e nelle prossime ore nomineremo i periti per gli accertamenti tecnici sui documenti raccolti dalla polizia giudiziaria - ha spiegato Nicolosi - Speriamo di poter eseguire presto anche l'autopsia sul corpo della giovane, per la quale abbiamo già il mandato".

In attesa che gli inquirenti facciano luce sulla dinamica di questa assurda tragedia e sulle eventuali responsabilità, restano le parole della madre di Luana, Emma Marrazzo. "Luana era bella, buona e umile - ha dichiarato all'agenzia Ansa - Era contenta del lavoro che svolgeva anche se poi tutti i lavori possono pesare, anche i più leggeri, ma a lei piaceva lavorare".

"Era solare, si vede dalle foto, anche su Facebook - ha aggiunto la mamma di Luana - Aveva tanta voglia di lavorare per costruirsi un futuro perchè era fidanzata da 2 anni. Luana aveva studiato all'Einaudi, poi al terzo anno ha interrotto, è nato il bimbo. Luana era una ragazza madre".

"Sul lavoro non devono morire nè ventenni nè trentenni nè più anziani, sono tutte vite umane" ha detto la signora Marrazzo, trovando la forza per dire due parole anche sulla titolare dell'azienda dove è avvenuto l'incidente: "Non riesce a darsi a pace. Non sa come sia potuto succedere, anche lei lavora dietro a un orditorio ed è distrutta".

Per venerdì prossimo, 7 Maggio, Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato 4 ore di sciopero e stanno organizzando una mobilitazione a Prato in ricordo di Luana e di tutte le vittime del lavoro. Sui media e sui social invece si moltiplicano i commenti e le dichiarazioni degli esponenti del mondo politico. Per scelta in questo articolo non ne riportiamo neanche uno, auspicando che il viso giovane e innocente di Luana che vediamo nelle foto induca le istituzioni a produrre qualcosa di più e di meglio per la sicurezza nei luoghi di lavoro di una frase di cordoglio quando ormai è troppo tardi.