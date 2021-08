E' morta a 88 anni mamma Ebe

Gigliola Giorgini era gravemente malata. Praticò l'attività di presunta guaritrice anche nel pistoiese, alle pendici del Montalbano

RIMINI — E' morta all'ospedale di Rimini Gigliola Giorgini, meglio conosciuta come mamma Ebe. Nata a Pian del Voglio, in provincia di Bologna, aveva 88 anni ed era gravemente ammalata da tempo. I funerali si sono svolti oggi a Sant'Ermete.

Un altro soprannome che le era stato dato era la santona di Carpineta per aver guidato una congregazione denominata Pia Unione di Gesù Misericordioso, divenuta punto di riferimento per persone ammalate che chiedevano di incontrare mamma Ebe per le sue presunte capacità guaritrici.

Dal 2005 al 2010 Gigliola Giorgini svolse l'attività di presunta guaritrice anche in Toscana, a villa Gigliola, sulle pendici del Montalbano, in provincia di Pistoia, fino a quando non fu arrestata dai carabinieri di Quarrata. Nel 2016 arrivò la condanna definitiva della Cassazione per associazione a delinquere ed esercizio abusivo della professione sanitaria.