Con l'allentamento delle restrizioni anti Covid riaprono al pubblico gli spazi di via Pratese. Gli ingressi saranno scaglionati e serve la mascherina

PISTOIA — La zona arancione riaccende il punto Enel. Riapre al pubblico da domani lo Spazio Enel di Pistoia in via Pratese 39, con ingressi scaglionati, gel disinfettante, mascherina obbligatoria e, all'interno, divisori protettivi in plexiglass. Ogni giorno si procede a sanificazione e igienizzazione degli ambienti. “La sicurezza dei cittadini e del personale resta ovviamente al centro delle modalità di accesso agli Spazi Enel", ha dichiara Tiziana Carlucci, responsabile Spazi Enel della Toscana.

Presso lo Spazio Enel, ricorda la compagnia, i cittadini possono richiedere l’attivazione o la modifica di contratti luce e gas, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, la domiciliazione per il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o su carta di credito e consulenze personalizzate.

La riapertura degli Spazi Enel integra gli altri canali di contatto, in particolare il contact center e il web, rimasti sempre operativi per fornire informazioni ai clienti e svolgere regolarmente tutte le operazioni legate alle forniture di energia elettrica e gas. Lo Spazio Enel pistoiese è aperto dal lunedì al giovedì con orario 8,30-15 e il venerdì con orario 8,30-12,30.