Un aiuto alle famiglie ostaggio della Dad

Arriva un ciclo di incontri online per aiutare i genitori in tempo di Covid, mentre già uno studente toscano su 10 è a rischio abbandono scolastico

PISTOIA — Offrire un aiuto concreto alle tante famiglie toscane che da oltre un anno affrontano enormi difficoltà imposte dalla pandemia con la chiusura delle scuole: con i ragazzi costretti a periodi sempre più lunghi in didattica a distanza, lontani dai propri compagni e ad una condivisione quotidiana degli spazi, che può mettere in crisi le relazioni con i genitori. Una situazione che può aggravare il rischio di abbandono scolastico precoce, soprattutto nei contesti familiari più fragili e a maggior rischio esclusione, secondo un fenomeno che già prima dello scoppio dell’emergenza Covid-19 coinvolgeva circa uno studente toscano su 10.

Nasce da qui Crescere insieme, il ciclo di webinar in programma a maggio che tramite il contributo di psicologi, docenti e formatori avrà al centro le sfide imposte oggi più che mai all’essere genitori. L’iniziativa è realizzata all’interno del progetto Vagabondi Efficaci - selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile - promosso da Oxfam, con il sostegno di Regione Toscana e il contributo di tanti partner del territorio: comuni, scuole, associazioni culturali, istituzioni locali e enti regionali. Il progetto è promosso tra gli altri dal Comune di Pistoia e da Teatri di Pistoia.

Ogni incontro, in diretta streaming sulla piattaforma You Tube, verterà su un focus specifico che riguarda la genitorialità e l’adolescenza. Si comincia lunedì 3 maggio alle 18 con Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva di fama internazionale, con un incontro dal titolo Non si nasce genitori. A moderarlo sarà Valerio Ianitto, il quale avrà anche il compito di facilitare l'interazione con i genitori che potranno porre domande tramite chat.

Gli altri appuntamenti in calendario, coinvolgeranno la psicologa Claudia Corti sul tema Educazione sessuale e sessualità in adolescenza (martedì 11 maggio alle 21), la docente e formatrice del metodo Gordon Francesca Masini per Ascoltare le emozioni e riconoscere i bisogni (giovedì 13 maggio alle 21), la mediatrice familiare Ana Maria Sanchez Duran per Genitori separati e figli adolescenti, quali sfide? (giovedì 20 maggio alle 18), lo psicoterapeuta e scrittore Michele Cocchi per Chiusi in una stanza. Al tempo del Covid, al di là del Covid (sabato 22 maggio alle 17.30) e il fondatore del Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza, Daniele Novara, per Gestire i conflitti con i figli adolescenti (giovedì 27 maggio ore 18).