Si scava per le nuove fognature, occhio ai divieti

La circolazione cambia anche con percorsi alternativi mentre si realizza il collettore fognario e si sostituisce la condotta idrica

PISTOIA — Continuano i lavori di scavo per realizzare un collettore fognario e la sostituzione della condotta idrica in via Pratese tra le località Nespolo e Le Querci. Per realizzare gli interventi sono previste modifiche alla viabilità. Pertanto fino al 30 Ottobre saranno adottati alcuni provvedimenti. Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.

In via Pratese (dal numero civico 199 al 227) saranno in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito a tutti i veicoli, consentendo la circolazione fino al tratto interdetto. Sul posto è indicato il percorso alternativo attraverso via degli Oleandri, via Toscana, Tangenziale Est per chi proviene da est e via Cellini, via Fermi, Tangenziale Est per coloro che provengono da ovest.

In via Bartolina (tratto in prossimità dell'intersezione con via Pratese) sarà istituito il divieto di transito consentendo la circolazione fino al tratto interdetto con accesso da via Bure Vecchia Sud.