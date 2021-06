In cammino verso la Fondazione di Comunità

Pubblico e privato insieme per creare un organismo di sostegno e creazione di nuovi scenari all'insegna della filantropia e contro le disuguaglianze

PISTOIA — Passare dalle micro progettualità a basso impatto sociale ed economico a progetti di sistema che delineano nuovi scenari politici, sociali ed ecologici: è questo l’obiettivo della Fondazione di Comunità che nascerà a Pistoia dall’iniziativa di enti pubblici e privati, cooperative e cittadini e il cui cantiere si è aperto in un'iniziativa ieri pomeriggio.

Al taglio del nastro per la creazione del nuovo ente, dal titolo Verso la Fondazione di Comunità di Pistoia, hanno partecipato Gaetano Giunta, presidente della Fondazione di Comunità di Messina, Marco Rossi-Doria presidente di Con i Bambini (in collegamento) e Lorenzo Zogheri, presidente di Fondazione Caript. Il tavolo, coordinato da Daniela Gai presidente del Pozzo di Giacobbe onlus, era in diretta streaming sulla pagina Facebook.

Le dichiarazioni di intenti comuni hanno dato corpo al passaggio in rassegna di vari modelli di realtà affini. Il presidente Giunta ha illustrato le caratteristiche dei diversi modelli di Fondazione di Comunità e ripercorso la storia dell’ente di Messina. “Esistono molti modelli di Fondazione di Comunità - ha detto - i più estremi sono quello istituzionale, pensato come strumento di intermediazione filantropica per promuovere sul territorio attività derivanti da bandi, progetti e iniziative".

"L’altro modello - ha proseguito - è quello di Messina pensato come strumento di mutualità di risorse che vengono orientate verso una metamorfosi del territorio. La Fondazione di Comunità a Pistoia può diventare uno strumento strategico che, più che erogare risorse, perché avete già sul territorio un ente che lo fa, eroga una policy”. Presente all’evento anche Fabrizia Fagnoni, vicepresidente Confcooperative Toscana Nord, che ha ringraziato i partecipanti.