Il capo della protezione civile visita la Cross

Accolto dalle autorità e dagli operatori, Fabrizio Curcio è giunto stamani a Pistoia nella centrale remota e al posto medico allestito in Cattedrale

PISTOIA — Le autorità lo hanno accolto e gli operatori gli hanno illustrato i dispositivi e le tecnologie in loro dotazione: mattinata a Pistoia per il capo della protezione civile Fabrizio Curcio in visita alla Cross, la Centrale remota per le operazioni di soccorso sanitario di Pistoia, e poi alla Cattedrale dove era allestito il posto medico avanzato di secondo livello della Regione Toscana.

Nella visita, sia in viale Matteotti che poi in via Pertini, Curcio è stato accompagnato dal presidente della Regione Eugenio Giani, dal sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi e dagli assessori regionali alla salute e alla protezione civile Simone Bezzini e Monia Monni.

A conclusione del sopralluogo, durante il quale Curcio ha sottolineato le performance avanzate a livello internazionale di cui è capace la protezione civile italiana, con Pistoia tra le punte di diamante, ai volontari sono stati consegnati mezzi della protezione civile.