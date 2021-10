Covid, 2 morti e 35 positivi in più nel Pistoiese

Tensione al corteo no Green pass di Milano, la protesta non si ferma e partono le cariche della polizia

Due residenti della provincia pistoiese sono deceduti mentre la curva epidemiologica ha toccato i 35 casi in più nelle 24 ore. Ecco il dettaglio

PISTOIA — La provincia di Pistoia ha registrato 2 nuovi decessi e 35 nuovi casi di contagio da coronavirus Covid-19. Sono i risultati che emergono dai dati delle ultime 24 ore in provincia di Pistoia tra città, piana, montagna e Valdinievole nel bollettino della Regione Toscana.

Il totale di positivi a coronavirus Covid-19 sul territorio pistoiese è ad oggi di 27.129 persone, e sale a 663 la triste conta dei morti per il virus in provincia da inizio pandemia.

A livello di Asl Centro, oggi i nuovi casi rilevati su tutto il territorio aziendale sono stati 134, mentre sono 4.785 i cittadini attualmente isolati in sorveglianza attiva per essere entrati in contatto con persone contagiate.

