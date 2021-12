Contributi affitto, c'è la graduatoria provvisoria

Il clamoroso gioco delle coppie per la corsa al Colle (e perché le coppie non sono quelle che sembrano)

Sono usciti gli elenchi degli ammessi, degli esclusi e degli ammessi con riserva alla misura. Questi ultimi devono integrare le domande. Ecco come

PISTOIA — Il Comune ha approvato la graduatoria provvisoria del bando per l’assegnazione dei contributi a integrazione del canone di locazione per l’anno 2021 composta da tre allegati: ammessi all'allegato A, esclusi all'allegato B e ammessi con riserva per incompletezza delle domande presentate all'allegato C.

Chi è presente in questo ultimo elenco deve quindi adesso integrare le dichiarazioni e la documentazione mancante ai fini dell’ammissione nella graduatoria definitiva, qualora la domanda non sia stata compilata completamente. Cosa manca in ciascuna domanda lo si può verificare attraverso il numero di protocollo della propria pratica proprio dalla graduatoria provvisoria.

Le integrazioni sono indispensabili e vanno trasmesse da oggi al 21 Dicembre attraverso lo sportello telematico polifunzionale del Comune di Pistoia. L’accesso è riservato ai richiedenti muniti di Spid, Carta di Identità Elettronica o Tessera Sanitaria attivata e corredata di codice Pin.

Le integrazioni mancanti, se relative alla regolarizzazione dello stato civile ignoto, all’imposta di registro (o cedolare secca) del contratto di locazione e al rinnovo del titolo di soggiorno per i richiedenti stranieri, possono essere presentate nel mese di Gennaio 2022 contestualmente alla consegna delle ricevute di pagamento del canone.

Qualora il cittadino sia in grado di trasmettere le integrazioni in autonomia ma non abbia gli strumenti per farlo (pc, scanner, lettore smartcard), nella biblioteca San Giorgio sono disponibili, senza prenotazione, postazioni non assistite. Per l’accesso alla San Giorgio è necessario esibire il Green pass normale.

All'unità operativa Servizi per l’abitare di via Capitini 7 sono invece allestiti due sportelli di assistenza ai cittadini che non sono in grado di integrare e trasmettere i documenti mancanti. L’accesso agli sportelli è possibile se muniti di Spid oppure di Tessera Sanitaria attivata e corredata di Pin e previo appuntamento.