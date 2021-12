Casello autostradale chiuso per una nottata

La stazione di Pistoia rimarrà interdetta in entrata verso Firenze per consentire i lavori di ripristino dei danni dopo un incidente

PISTOIA — Casello autostradale di Pistoia chiuso per una nottata. La stazione di Pistoia rimarrà interdetta in entrata verso Firenze per consentire i lavori di ripristino dei danni dopo un incidente.

La data da segnare in agenda è quella di giovedì 9 Dicembre. Il casello pistoiese lungo la A11 Firenze Pisa Nord chiuderà alle 22 per riaprire solo alle 6 del mattino successivo, venerdì 10 Dicembre.

Autostrade per l'Italia suggerisce agli automobilisti, in alternativa, di entrare in autostrada dalla stazione di Prato Ovest.