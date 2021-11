Asili a caccia di supplenti, via alla selezione

Dalla procedura verrà formata una graduatoria da cui si attingerà per conferire gli incarichi nelle scuole comunali dell'infanzia e nei nidi

PISTOIA — Scuole d'infanzia e asili nido a caccia di supplenti: il Comune di Pistoia ha indetto una selezione per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi e supplenze brevi nelle scuole comunali dell'infanzia e nidi. L’avviso riguarda il profilo di addetto ai servizi socio-educativi.

Per partecipare è necessario essere in possesso dei requisiti precisati nel bando, tra i quali il possesso dell’attestato di formazione obbligatoria per addetti ad attività alimentari semplici (HACCP) della durata di 8 ore e l’avere prestato servizio in qualità di addetto ai servizi socio-educativi categoria B1 (o profilo equipollente) presso Comuni o Istituzioni educative statali (solo scuole dell’infanzia) con assunzione diretta, per un periodo anche non continuativo di almeno 60 giorni svolto negli ultimi tre anni alla scadenza dell’avviso.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere predisposta esclusivamente sull’apposito modello reperibile nella sezione ‘Offerte di Lavoro Enti Pubblici’ dei Centri per l'Impiego della Regione Toscana e inviata entro martedì 30 Novembre mediante procedura online, con raccomandata A/R o tramite Pec.