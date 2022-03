Espulso dall'Italia si eclissa

Dalla guerra in Ucraina uscirà un nuovo ordine mondiale? | di Federico Rampini

Il decreto di espulsione a suo carico era stato emesso dalla questura pistoiese. Lui ha fatto perdere le sue tracce, l'hanno ritrovato in Umbria

PERUGIA — Era Gennaio scorso quando la questura di Pistoia aveva emesso nei suoi confronti un decreto di espulsione dall'Italia. Lui, 25 anni, dal territorio pistoiese se n'era effettivamente andato, ma dall'Italia proprio no.

Lo hanno ritrovato in Umbria, a Perugia, i carabinieri. A condurli sulla pista giusta sono state le segnalazioni dei cittadini su una persona sospetta che si aggirava per strada.

Quando i militari lo hanno individuato era privo di documenti. Sono state le impronte digitali a rivelare chi fosse, la sua nazionalità straniera e l'ordine di lasciare il territorio nazionale emesso a Pistoia. L'uomo è stato denunciato per non avervi ottemperato. Avviato l'iter per sequire il provvedimento.