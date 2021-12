Nel Pistoiese 128 nuovi contagiati dal Covid

Non si sono verificati nuovi decessi per l'infezione. L'incidenza settimanale sale a 249 nuovi casi ogni centomila abitanti

PISTOIA — La quarta ondata dell'epidemia di Covid continua la sua corsa e nelle ultime 24 ore nel territorio della provincia di Pistoia sono stati diagnosticati altri 128 nuovi casi di Covid, che portano il totale a 30.206.

Nel nuovo bollettino non ci sono nuove vittime e il numero complessivo dei deceduti dall'inizio della pandemia resta 697.

Nell'Asl Toscana Centro ci sono complessivamente 31.554 persone in isolamento domiciliare in via precauzionale dopo un contatto con una persona positiva.