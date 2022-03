Esce in escursione e un malore la coglie in quota

La donna si è accasciata lungo il sentiero e dal suo gruppo è partito l'allarme attraverso il numero unico d'emergenza 112 che ha attivato i soccorsi

MOLAZZANA — Era uscita in gruppo per un'escursione quando un malore l'ha colta in montagna, a una quota di 900 metri sul sentiero 132, quello che da Vergemoli porta in località Rocchette nel comune di Molazzana. La donna, 62 anni, si è accasciata lungo il tracciato e dal suo gruppo - di cui faceva parte un'infermiera - è immediatamente scattato l'allarme al numero unico d'emergenza 112.

La centrale operativa di 118 di Pistoia / Empoli, dove è presente una nuova figura del soccorso alpino, ha attivato intorno alle 10,30 la stazione di Lucca del Sast che ha raggiunto il luogo indicato nel giro di mezz'ora.

Sul posto la squadra è arrivata con 4 tecnici e un medico anestesista rianimatore che ha prestato le prime cure. L'elisoccorso Pegaso 3 ha quindi provveduto al recupero dell’infortunata e al trasporto presso l’ospedale San Luca di Lucca.