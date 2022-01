Liza da Pistoia al palco di "The voice senior"

Nell'ultima puntata delle audizioni al buio i quattro coach non si sono girati e poi Gigi d'Alessio ed Orietta Berti si sono detti pentiti

PISTOIA — I figli dietro le quinte si tenevano per mano e tifavano per la loro mamma che cantava “Accidenti a te” di Fiordaliso brano scritto da Giancarlo Bigazzi e Marco Falangiani e presentato al Festival di Sanremo nel 2002.

Interpretazione magistrale che ha incontrato il favore del pubblico in sala ma non quello di Clementino, Loredana Bertè, Gigi D'Alessio ed Orietta Berti che non girandosi non hanno dato la possibilità a Liza di entrare in un team.

Orietta Berti e Gigi D’Alessio, hanno commentano: “Avrebbe meritato una chance, abbiamo sbagliato”.

Concetta, in arte Liza Lipari, in omaggio all’isola siciliana da dove proviene, si è trasferita a Roma dopo il matrimonio dove ha lavorato alcuni anni come cantante. Poi ha deciso di lasciare la musica per le gelosie del marito- “Gli uomini sono stati deludenti” - ed adesso vive a Pistoia.